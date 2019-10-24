Гуманитарный конвой из РФ доставит в Донбасс медикаменты и детские продуктовые наборы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. МЧС России направило 88-й гуманитарный конвой в Донбасс, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"МЧС России приступило к доставке 88-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Автомобили направляются к российско-украинской границе", - сообщили в министерстве.

В общей сложности жителям Донбасса доставят порядка 600 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и детские продуктовые наборы.

Машины колонны следуют к пограничным пунктам пропуска, часть из них прибудет в Донецк, другая - в Луганск.