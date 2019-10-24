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КНДР пока не связывалась с Южной Кореей по поводу сноса отелей в Кымгансане

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился снести "неприглядные постройки"

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Пхеньян пока не обращался к Сеулу по вопросу сноса зданий, построенных южнокорейскими компаниями на горном курорте Кымгансан. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге представитель министерства объединения, курирующего отношения Севера и Юга.

"Мы не получали от северокорейской стороны каких-либо запросов или предложений. Министерство продолжит внимательно следить за развитием ситуации и готовиться к дальнейшим практическим шагам", - подчеркнул чиновник.

Агентство ЦТАК сообщило в среду, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно.

Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Компания Hyundai Asan вложила в него около $680 млн, выстроив там отели и служебные здания, а также проложив необходимую инфраструктуру.

В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.

Теги
ЯпонияКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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