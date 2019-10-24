СМИ: в Японии создали отряд быстрого реагирования на появление в водах страны шхун из КНДР

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Береговая охрана Японии приняла решение сформировать специальный мобильный отряд, который призван оперативно реагировать на появление в водах страны терпящих бедствие рыболовецких шхун из КНДР. Как сообщает национальное общественное телевидение, он будет базироваться в префектуре Аомори на севере главного острова страны Хонсю.

В этом районе в прошлом году было зафиксировано 49 деревянных рыболовецких судов предположительно из КНДР с вышедшими из строя моторами. Всего же осенью 2018 года у побережья Японии обнаружили в общей сложности почти 90 деревянных рыболовецких шхун с маркировкой, указывающей на их принадлежность КНДР. В судах были найдены тела 12 погибших рыбаков. В тот же период позапрошлого года в водах страны и на ее побережье нашли 59 судов, вышедших на промысел из КНДР.

Увеличение их числа, как полагают в Японии, связано с попытками Пхеньяна активизировать рыболовецкий промысел, чтобы заработать на продаже морепродуктов больше иностранной валюты.