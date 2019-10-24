В Госдуме предложили сделать непрозрачными стены курилок в аэропортах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Стены комнат для курения в российских аэропортах должны быть непрозрачными, соответствующая поправка поступила ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты. Об этом сообщил ТАСС автор законопроекта и поправки, депутат-единоросс Сергей Боярский.

Согласно поправке (текст есть в распоряжении агентства), курение в аэропортах будет допускаться в специально выделенных изолированных помещениях, "исключающих возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений".

Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных зонах.

Как ожидается, поправка будет рассмотрена в четверг на заседании профильного комитета Госдумы по охране здоровья.

В редакции законопроекта, принятой Госдумой в первом чтении, не говорится о необходимости установки непрозрачных стен в курилках. Ранее Боярский заверял, что возвращение курилок в аэропорты не приведет к популяризации курения.

Законопроект был принят в первом чтении 16 июля. В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.