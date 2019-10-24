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Кризис на Украине

Автомобильный конвой МЧС России со 180 т гуманитарного груза прибыл в Луганск

В это число входят свыше 23 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в четверг прибыли в Луганск, передает корреспондент агентства Луганскинформцентр.

В МЧС ЛНР сообщили, что 16 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 181,5 т гуманитарных грузов. В их числе свыше 23 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет общим весом 168,2 тонны. Кроме этого, в Луганск доставлены медикаменты и медицинское оборудование весом 13,3 тонны.

Сегодня ожидается прибытие такого же гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк.

Всего с августа 2014 года МЧС России доставило для жителей Луганской и Донецкой народных республик свыше 80 тыс. т гуманитарной помощи.

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