Полиция на Кузбассе возбудила дело против сироты, разорвавшего перед камерой Конституцию

КЕМЕРОВО, 24 октября. /ТАСС/. МВД по Кемеровской области возбудило административное дело в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который разорвал перед камерой Конституцию РФ и выложил видеозапись в соцсети. Об этом в четверг сообщила ТАСС адвокат мужчины Мария Янкина.

"Возбуждено административное дело по статья 20.1 (Кодекса РФ об административных нарушениях), потому что он разорвал Конституцию. Они [полиция] трактуют это как неуважение к Конституции", - сказала Янкина.

Она пояснила, что Горланов не может получить жилье, которое ему положено по закону как сироте, уже шесть лет.

"Он с 2013 года стоит в очереди, и у него сейчас 646 номер в очереди. Горланов уважает и соблюдает Конституцию, но и требует ее соблюдения от других людей. И на видео он говорит о том, что поскольку чиновники ее не соблюдают, то она [Конституция] ему больше не пригодится", - сообщила адвокат.