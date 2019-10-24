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Проблемы Telegram в России

В Минкомсвязи заявили, что пользователям Telegram в России ничего не грозит

Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться, отметил замглавы ведомства Алексей Волин
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Пользователям мессенджера Telegram в России ничего не грозит, запрета на пользование нет ни для пользователей, ни для госструктур. Об этом ТАСС в четверг заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

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"Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться, - сказал собеседник агентства. - Его продолжают использовать в своей работе многие госструктуры, потому что иначе они потеряют контакт со значительной частью аудитории. Пользователям Telegram ничего не грозит".

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что пользоваться мессенджером можно. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Теги
РоссияПроблемы Telegram в России
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