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Администрация ульяновской больницы недоплатила медперсоналу свыше 770 тыс. рублей

По данным прокуратуры, с августа 2017 года сотрудникам снизили размер выплаты за работу во вредных условиях

УЛЬЯНОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Руководство Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова недоплатила сотрудникам с 2017 года более 770 тыс. рублей за труд во вредных условиях. К такому выводу пришла прокуратура Засвияжского района Ульяновска, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Администрацией учреждения ущемлены интересы работников в части справедливого вознаграждения за труд во вредных условиях <…> В результате общая сумма не выплаченных медперсоналу денежных средств превысила 770 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, согласно положениям коллективного договора работодателя и сотрудников Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова, для младшего медицинского персонала размер выплаты за работу во вредных условиях труда был определен в размере 15%. Вопреки требованиям закона, с августа 2017 года выплаты были снижены администрацией учреждения в одностороннем порядке до 10%.

Прокурор Засвияжского района Ульяновска направил представление главному врачу больницы. В документе он потребовал незамедлительно принять меры к устранению выявленных проверкой нарушений и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

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РоссияУльяновская область
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