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Саммит Россия – Африка

Передающиеся с водой и пищей инфекции в России возникают в десять раз реже, чем в ЕС

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России происходят не более десяти вспышек таких инфекций в неделю, при этом в ЕС их не менее 100

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Вспышки инфекционных заболеваний, передающихся с продуктами питания и водой, возникают в России в десять раз реже, чем в Евросоюзе, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на сессии "Биобезопасность" в рамках саммита Россия - Африка.

"Есть целый ряд заболеваний, которые передаются с продуктами питания и с водой. РФ имеет определенный опыт противодействия этим инфекциям. Если сравнивать цифры в РФ и ЕС, то за ряд последних лет Россия имеет не больше десяти вспышек в неделю, связанных с употреблением воды и продуктов питания. ЕС таких вспышек в течение недели имеет не меньше 100", - сказала Попова.

По ее словам, в России в результате одной подобной вспышки страдают порядка 10-12 человек, тогда как в ЕС - 27-33 человека. "Мы стараемся <...> сделать все, чтобы вода была абсолютно безопасной как с биологической, так и с химической точки зрения", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. В мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаСаммит Россия – Африка
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