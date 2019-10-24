Передающиеся с водой и пищей инфекции в России возникают в десять раз реже, чем в ЕС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Вспышки инфекционных заболеваний, передающихся с продуктами питания и водой, возникают в России в десять раз реже, чем в Евросоюзе, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на сессии "Биобезопасность" в рамках саммита Россия - Африка.

"Есть целый ряд заболеваний, которые передаются с продуктами питания и с водой. РФ имеет определенный опыт противодействия этим инфекциям. Если сравнивать цифры в РФ и ЕС, то за ряд последних лет Россия имеет не больше десяти вспышек в неделю, связанных с употреблением воды и продуктов питания. ЕС таких вспышек в течение недели имеет не меньше 100", - сказала Попова.

По ее словам, в России в результате одной подобной вспышки страдают порядка 10-12 человек, тогда как в ЕС - 27-33 человека. "Мы стараемся <...> сделать все, чтобы вода была абсолютно безопасной как с биологической, так и с химической точки зрения", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. В мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.