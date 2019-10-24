Ассанж не принимает консульскую помощь МИД Австралии

СИДНЕЙ, 24 октября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к британским властям с просьбой не передавать информацию о себе австралийской высшей комиссии в Лондоне и не принимает консульскую помощь, предложенную МИД Австралии. Об этом в четверг сообщает новостной портал 9News .

По его данным, согласно указаниям 48-летнего австралийца чиновники страны больше не могут контролировать его физическое и психическое здоровье. "В связи с отзывом согласия [на разглашение информации] и отсутствием возможности встретиться с ним, мы не можем направлять запросы и получать ответ от британских властей", - цитирует портал помощника министра иностранных дел Австралии Эндрю Тодда, выступавшего в четверг на слушаниях в федеральном парламенте страны.

Также сообщается, что Ассанж не принимает консульскую помощь сотрудников австралийского МИД и не отвечает на их запросы. "Высшая комиссия [Австралии в Лондоне] продолжает обращаться к Ассанжу, чтобы предложить ему консульскую помощь <…>, однако до сих пор не было никакого ответа на эти обращения", - отметил помощник главы внешнеполитического ведомства. Он добавил, что на прошлой неделе просьба обсудить консульскую помощь с Ассанжем была направлена также адвокатам основателя WikiLeaks, однако и она осталась без ответа.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.