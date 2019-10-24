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Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении законопроект о курилках в аэропортах

Речь идет об инициативе по возвращению возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении резонансный законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

В исходной редакции, принятой Госдумой в первом чтении 16 июля, предлагалось разрешить курение "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом". В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.

Комитет также поддержал ряд поправок ко второму чтению законопроекта. Согласно одной из них, курение в аэропортах будет допускаться в специально выделенных изолированных помещениях, "исключающих возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений", то есть с непрозрачными стенами.

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Россия
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