Вопросы совершенствования избирательного процесса обсуждают на конференции в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Гражданин. Выборы. Власть." открылась в четверг в Пятигорске. Более 100 участников мероприятия обсуждают вопросы совершенствования избирательного процесса.

"Шестой год подряд проводим эту конференцию. Без преувеличения ее можно назвать уникальной. Здесь собрались ученые из Абхазии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, представители почти всех федеральных округов страны. В работе конференции принимают участие 50 образовательных организаций высшего образования", - сказал, открывая конференцию, председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.

По его словам, на прямой связи с Пятигорском также несколько международных вузов.

"Наша цель - создание площадки для свободного выражения мнений и точек зрения, где можно спорить о разных вопросах", - сказал Демьянов.

Конференция проходит уже шестой год подряд на базе Пятигорского государственного университета. Ее организаторы - правительство Ставрополья, краевая избирательная комиссия, Пятигорский государственный университет и Межрегиональная ассоциация конституционалистов России.

Конференция традиционно является дискуссионной площадкой ведущих российских и зарубежных ученых-конституционалистов, а также представителей избирательных комиссий различных уровней по вопросам совершенствования избирательного законодательства, подготовки кадров для обеспечения проведения демократических выборов, повышения доверия к избирательному процессу.