Комитет Думы рекомендовал принять во II чтении право силовиков сбивать дроны-нарушители

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении проект закона, который позволяет полиции, Росгвардии и спецслужбам сбивать беспилотные летательные аппараты. Соответствующее решение принято в четверг на заседании комитета.

"Предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников", - подчеркнул глава комитета Василий Пискарев, уточнив, что они носят технический характер и не затрагивают концепции законопроекта.

Он подчеркнул, что предложенные поправки позволяют решить вопросы безопасности, "но никак не затрагивают действующий в настоящее время порядок использования воздушного пространства". "Таким образом, высказываемые опасения о том, что якобы данные поправки воспрепятствуют, например, зрелищным съемкам при проведении автогонок или иных спортивных состязаний, являются надуманными", - уточнил парламентарий.

В свою очередь зампредседателя комитета Александр Хинштейн уточнил, что документ может быть рассмотрен во втором чтении 7 ноября.

Согласно законопроекту, МВД, Росгвардия, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве" с целью защиты граждан и при проведении оперативно-разыскных мероприятий, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также их повреждения или уничтожения. Документ был принят в первом чтении 11 сентября.

По данным разработчиков законопроекта, в прошлом году в России было приобретено 160 тыс. беспилотников.