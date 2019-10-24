Тамбовская полиция проверяет видео, на котором священник подрезал автобус

ТАМБОВ, 24 октября. /ТАСС/. Полиция изучает видео, на котором священнослужитель на иномарке подрезает автобус с пассажирами на мосту в Тамбове, едва не спровоцировав ДТП. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

"В настоящий момент полиция изучает видеоматериалы, все участники дорожного происшествия уже установлены. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

В Тамбовской епархии ТАСС ситуацию комментировать отказались.

На видео, которое в настоящий момент активно распространяется в местных пабликах в соцсетях, видно, как священник на иномарке обгоняет автобус, а затем начинает притормаживать прямо перед ним, заставляя автобус с пассажирами резко тормозить. Когда водитель автобуса пытается объехать легковушку, та выезжает ему наперерез. Затем на светофоре на зеленый сигнал иномарка останавливается, из нее выходит священник в рясе. Поговорить с ним отправляется и водитель автобуса.