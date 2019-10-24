Комитет Думы отклонил поправки, приравнивающие электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал на заседании в четверг палате отклонить поправки, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. Такие изменения предлагалось внести во втором чтении в резонансный законопроект о возвращении курилок в аэропортах.

Авторами поправок выступили лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и депутат Сергей Боярский. Как следует из текста поправок, в законодательстве предполагается дать определение термину "курение бестабачных курительных изделий". Под ним подразумевается "использование бестабачных курительных изделий, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, возникающие от тления или нагревания таких изделий, в том числе путем нагревания жидкости, в целях вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ)". Кроме того, прописываются такие термины, как "бестабачная курительная смесь", "курительный сироп", "курительный камень", "электронное курительное изделие".

На такие изделия, согласно поправкам, предложено распространить нормы и ограничения, действующие в настоящее время в отношении традиционных сигарет. Речь идет в том числе об ограничении на их продажу, курение в определенных местах, рекламу, а также о запрете на "продажу табачной продукции и бестабачной курительной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака".

По словам председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, эти поправки не соответствуют концепции законопроекта. Внесение в законодательство изменений, приравнивающих электронные сигареты к обычным, будет обсуждаться в рамках других законодательных инициатив.

Законопроект о курилках, к которому предложены поправки, был принят в первом чтении 16 июля. Согласно исходной редакции, предлагается разрешить курение "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом". В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.