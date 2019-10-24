Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка
Обновлено 

Путин заявил, что в Африке могут создать еще один центр профилактики инфекционных болезней

Президент России также отметил, что страны Африки становятся одной из важных опор многополярной системы мира

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым подумать над созданием на Африканском континенте еще одного научно-исследовательского центра по профилактике инфекционных заболеваний, аналогичного действующему в Гвинейской Республике. С таким предложением глава российского государства выступил на саммите Россия - Африка.

"Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья, - сказал Путин. - В Гвинейской Республике успешно работает научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра".

Путин назвал подготовку кадров и в целом образование еще одной перспективной сферой сотрудничества со странами Африки. По его данным, в настоящее время в России обучаются свыше 17 тыс. студентов - выходцев с этого континента. "Ежегодно квота приема в российских вузах составляет почти две тысячи человек, - сообщил президент РФ. - Подумаем над тем, как увеличить это число".

Многополярная система мира

Страны Африки принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметил Путин. Он подчеркнул, что развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.

"Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Путин.

Президент РФ заверил, что по многим из этих вопросов позиции России и стран Африки близки или совпадают, "что создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах".

"Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой Организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета Безопасности ООН из числа стран Африки. Это позволит приумножить наши усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира", - добавил Путин.

Он выразил признательность африканским партнерам за поддержку в ООН приоритетных для России резолюций, "а именно (резолюций) о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности".

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заверил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Около 60 организаций предлагают трудоустройство на ярмарке вакансий в Пятигорске
На ярмарке представлено порядка 2,6 тыс. вакансий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС