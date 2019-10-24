Путин заявил, что в Африке могут создать еще один центр профилактики инфекционных болезней

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым подумать над созданием на Африканском континенте еще одного научно-исследовательского центра по профилактике инфекционных заболеваний, аналогичного действующему в Гвинейской Республике. С таким предложением глава российского государства выступил на саммите Россия - Африка.

"Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья, - сказал Путин. - В Гвинейской Республике успешно работает научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра".

Путин назвал подготовку кадров и в целом образование еще одной перспективной сферой сотрудничества со странами Африки. По его данным, в настоящее время в России обучаются свыше 17 тыс. студентов - выходцев с этого континента. "Ежегодно квота приема в российских вузах составляет почти две тысячи человек, - сообщил президент РФ. - Подумаем над тем, как увеличить это число".

Многополярная система мира

Страны Африки принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметил Путин. Он подчеркнул, что развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.

"Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Путин.

Президент РФ заверил, что по многим из этих вопросов позиции России и стран Африки близки или совпадают, "что создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах".

"Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой Организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета Безопасности ООН из числа стран Африки. Это позволит приумножить наши усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира", - добавил Путин.

Он выразил признательность африканским партнерам за поддержку в ООН приоритетных для России резолюций, "а именно (резолюций) о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности".

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заверил Путин.