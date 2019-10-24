Глава Роспотребнадзора: нужно быть готовыми к тому, что антибиотики перестанут действовать

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Необходимо быть готовыми к тому, что в будущем антибиотики могут перестать действовать, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на сессии "Биобезопасность" на форуме Россия - Африка.

"Постулат, который властвовал умами в 1970-60-е годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным. Сегодня, спустя 40-50 лет, мы видим совершенно иную картину, и нам надо быть к этому готовыми", - сказала она.

Попова отметила, что эта проблема имеет мировой масштаб, поскольку инфекционные заболевания не имеют границ.

Ранее замглавы Минздрава России Татьяна Семенова на армянско-российском форуме по здравоохранению сообщила, что неограниченное употребление антибиотиков в XX веке в скором времени может привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет эффективен.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.