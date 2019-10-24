Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Глава Роспотребнадзора: нужно быть готовыми к тому, что антибиотики перестанут действовать

Эта проблема имеет мировой масштаб, поскольку инфекционные заболевания не имеют границ, отметила Анна Попова

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Необходимо быть готовыми к тому, что в будущем антибиотики могут перестать действовать, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на сессии "Биобезопасность" на форуме Россия - Африка.

"Постулат, который властвовал умами в 1970-60-е годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным. Сегодня, спустя 40-50 лет, мы видим совершенно иную картину, и нам надо быть к этому готовыми", - сказала она.

Попова отметила, что эта проблема имеет мировой масштаб, поскольку инфекционные заболевания не имеют границ.

Ранее замглавы Минздрава России Татьяна Семенова на армянско-российском форуме по здравоохранению сообщила, что неограниченное употребление антибиотиков в XX веке в скором времени может привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет эффективен.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Тамбовская полиция проверяет видео, на котором священник подрезал автобус
В автобусе во время инцидента находились пассажиры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС