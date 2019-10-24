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Дело Пола Уилана
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Суд в Москве продлил арест Полу Уилану до 29 декабря

В ходе оглашения решения обвиняемый в шпионаже против России американец перебивал судью, заявляя, что российские власти якобы незаконно изъяли его паспорт

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в четверг продлил арест обвиняемому в шпионаже против РФ Полу Уилану, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Уилану до 29 декабря", - сказала судья.

В ходе оглашения решения Уилан начал перебивать судью, заявляя, что он не имеет отношения к шпионажу, а российские власти якобы незаконно изъяли его паспорт. "Российские спецслужбы думали, что поймали Джеймса Бонда, а на самом деле они поймали мистера Бина", - сказал Уилан.

Заседание суда по продлению ареста шло в закрытом режиме, поскольку в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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