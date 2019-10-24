Адвокат не видит оснований не продлевать Сноудену вид на жительство в России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена не видит оснований со стороны российских властей не продлевать вид на жительство его подзащитному.

"Никаких оснований для того, чтобы не продлить вид на жительство, нет. Все остальное, что происходит, - это спекуляции. Кому-то выгодно спекулировать то, что он высказывает мнение свое по работе должностных лиц, государственной власти. Мы живем в свободной стране, поэтому любой человек имеет право высказать свое мнение, позицию", - сказал он ТАСС.

Кучерена отметил, что вид на жительство истекает у Сноудена в 2020 году.

Ранее Сноуден, получивший убежище в РФ, выразил уверенность в том, что США и Россия будут продолжать обоюдное вмешательство в избирательный процесс.

Бывший сотрудник американских спецслужб в подтверждение своих слов привел статью газеты The New York Times, опубликованную в феврале 2018 года. Тогда автор материала настаивал на том, что обвинение России во вмешательстве в президентские выборы в США может вызвать потрясение только у американских обывателей, совершенно не знакомых с методами работы спецслужб их собственной страны. Так, согласно подсчетам специалиста из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания, которые привела газета, в 1946-2000 годах был зафиксирован 81 случай вмешательства США в выборы других государств. За этот же период эксперт обнаружил 36 случаев подобного поведения со стороны СССР и России.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

История Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.