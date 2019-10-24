Путин рассказал о состоявшемся 23 октября концерте в честь саммита Россия - Африка

Участники форума в Сочи уверены, что РФ и Африка выбрали лучшее время для сотрудничества

"Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать в выступлениях наших артистов душу России, русского народа. Мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение и к культуре и традициям Африки", - заявил он на заседании саммита Россия - Африка.

23 октября вечером в Сочи состоялся торжественный прием в честь глав делегаций стран - участниц саммита Россия - Африка. Его концертная программа включала в себя известные народные песни, такие как "Ах, ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней". Кроме того, гостей порадовали номерами из произведений классической музыки.

Антонина Васенина и хор Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко исполнили арию "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь", кубанский симфонический оркестр исполнил мелодию "Богатырские ворота". В программу также вошли и танцевальные номера, такие как русский танец "Лето" в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, "Танец черкесов Анатолии" в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" и хореографическая композиция "Скоморохи" в исполнении Государственного концертного ансамбля танца и песни "Кубанская казачья вольница".

Кульминацией вечера стала вокально-хореографическая композиция "Россия - Африка". Ее гостям приема представили артисты ансамбля "Кубанская казачья вольница" и "Балет Тодес".