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Врачи автопоезда "Здоровье" осмотрели почти 15 тыс. детей в Приморье с начала года

В среднем на прием к врачам автопоезда каждый месяц обращаются 1,5 тыс. человек
Описание
© Михаил Фомичев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Медики автопоезда "Здоровье" провели осмотр почти 15 тыс. детей в Приморском крае с начала года. Ежемесячно на прием к врачам автопоезда обращаются в среднем 1,5 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"В этом году мы первостепенное внимание уделяем детям определенного возраста - 1 года, 3, 6, 7,10, 14-17 лет. Это возраст, когда детям требуется комплексное обследование у специалистов", - цитирует пресс-служба куратора детского автопоезда Александры Горшковой.

Она отметила, что с начала года медикам удалось впервые выявить у детей и подростков более 12 тыс. заболеваний. На первом месте эндокринные заболевания, на втором - проблемы стоматологического профиля, на третьем - ортопедического.

"Детский автопоезд "Здоровье" работает в Кавалеровском районе до 28 октября. Врачи побывают в селах Кавалеровского района. Основная дислокация медицинского состава - школы и детские сады", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации края напомнили, что медицинские осмотры подростков проходят в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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