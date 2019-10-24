Жителям Донбасса доставили около 600 тонн гуманитарной помощи из России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Колонна МЧС России доставила порядка 600 тонн гуманитарной помощи в Луганск и Донецк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей", - сообщили в пресс-службе.

Этим рейсом автомобили МЧС доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы.

В МЧС отметили, что "благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

МЧС России уже шестой год доставляет на юго-восток Украины жизненно необходимое людям продовольствие и предметы первой необходимости.