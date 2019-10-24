Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВОЗ объявила о полной ликвидации в мире дикого полиовируса третьего типа

Вирус вызывает полиомиелит, который в свою очередь поражает нервную систему человека и за считанные часы может привести к общему параличу

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о ликвидации в мире дикого полиовируса третьего типа - одного из природных возбудителей полиомиелита. В сообщении, распространенном в Женеве, это событие расценивается как одно из крупнейших достижений в борьбе с опасными болезнями после ликвидации оспы и дикого полиовируса второго типа.

"Об историческом событии объявила во Всемирный день борьбы с полиомиелитом комиссия экспертов, которая пришла к заключению, что дикий полиовирус типа 3 (WPV3) ликвидирован во всем мире. Вслед за ликвидацией оспы и полиовируса типа 2 это известие представляет собой историческое достижение человечества", - отмечает организация.

Подчеркивается, что последний случай полиомиелита, вызванный WPV3, был отмечен на севере Нигерии в 2012 году. Осуществлявшийся затем тщательный эпидемиологический контроль и лабораторные исследования дали основания для вывода о том, что вирус этого типа "действительно ушел", и он "не существует нигде в мире, кроме образцов, содержащихся в безопасных местах".

Полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. В одном из 200 случаев развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Реклама на ТАСС
Около 60 организаций предлагают трудоустройство на ярмарке вакансий в Пятигорске
На ярмарке представлено порядка 2,6 тыс. вакансий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС