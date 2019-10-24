ВОЗ объявила о полной ликвидации в мире дикого полиовируса третьего типа

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о ликвидации в мире дикого полиовируса третьего типа - одного из природных возбудителей полиомиелита. В сообщении, распространенном в Женеве, это событие расценивается как одно из крупнейших достижений в борьбе с опасными болезнями после ликвидации оспы и дикого полиовируса второго типа.

"Об историческом событии объявила во Всемирный день борьбы с полиомиелитом комиссия экспертов, которая пришла к заключению, что дикий полиовирус типа 3 (WPV3) ликвидирован во всем мире. Вслед за ликвидацией оспы и полиовируса типа 2 это известие представляет собой историческое достижение человечества", - отмечает организация.

Подчеркивается, что последний случай полиомиелита, вызванный WPV3, был отмечен на севере Нигерии в 2012 году. Осуществлявшийся затем тщательный эпидемиологический контроль и лабораторные исследования дали основания для вывода о том, что вирус этого типа "действительно ушел", и он "не существует нигде в мире, кроме образцов, содержащихся в безопасных местах".

Полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. В одном из 200 случаев развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.