Власти Липецкой области обустроят в 2019 году 287 спортивных и детских площадок

ЛИПЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области по итогам текущего года обустроят в регионе 287 спортивных и детских площадок во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Об этом сообщил в четверг на рабочем совещании глава администрации области Игорь Артамонов.

"Всего до конца года в городах и районах будут обустроены 287 объектов, эти спортивные и детские площадки появились как во дворах многоквартирных домов, так и в частном секторе", - сказал он, отметив, что работа ведется в рамках региональных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Год детских площадок". Артамонов напомнил, что для обустройства новых площадок в области было разработано три типовых проекта, рассчитанных на разную площадь территории, а также учитывающих особенности городской или сельской местности.

Между тем, глава региона потребовал от чиновников усилить контроль за подрядчиками и выполнением сроков. "За реализацией проектов и качеством необходимо вести ежедневный контроль, проводить осмотр территории, фиксировать все стадии выполнения работ", - подчеркнул он. При этом, он потребовал особое внимание обращать на травмобезопасность новых площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.