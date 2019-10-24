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В России создали единую сеть заповедников

Следующим шагом станет переход двух уникальных территорий юга Приморского края под управление организации "Земля леопарда"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Дальневосточный морской и Уссурийский природный заповедники, расположенные в Приморском крае, переданы по распоряжению правительства РФ в ведение Минприроды России. Как сообщили в четверг в пресс-службе Минприроды, таким образом в России создана единая сеть заповедников.

"В соответствии с утвержденной правительством Концепцией развития системы ООПТ [особо охраняемых природных территорий] федерального значения все заповедники должны находиться в ведении Минприроды РФ, осуществляющего государственное управление в области организации и функционирования ООПТ федерального значения. Морской и Уссурийский заповедники оставались последними заповедниками Минобрнауки, не включенными в состав Минприроды России. Поэтому новое распоряжение правительства - значимое событие для единой российской заповедной системы", - приводит пресс-служба слова директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Ивана Шмакова.

Согласно правительственному распоряжению о передаче двух заповедников, Минприроды необходимо обеспечить режим особой охраны в данных заповедниках. Следующим шагом станет переход двух уникальных территорий юга Приморского края под управление организации "Земля леопарда". В пресс-службе Минприроды напомнили, что семь лет назад в состав учреждения "Земля леопарда" вошел заповедник "Кедровая падь", также ранее находившийся в подчинении Минобрнауки России.

"За годы охранной деятельности здесь удалось искоренить браконьерство, организовать надежную защиту ценнейшего леса от пожаров. Создание в 2012 году национального парка "Земля леопарда" под эгидой одноименного учреждения и включение в состав ФГБУ "Земля леопарда" заповедника "Кедровая падь" позволило организовать комплекс природоохранных мер, благодаря чему удалось значительно увеличить популяцию леопарда. По последним данным, зафиксировано уже 91 взрослая особь и 22 котенка", - пояснили в пресс-службе министерства.

Таким образом, с включением в состав "Земля леопарда" Морского и Уссурийского заповедников учреждение станет осуществлять управление четырьмя особо охраняемыми природными территориями, в том числе заповедником "Кедровая падь" и национальным парком "Земля леопарда".

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