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В Испании начались работы по эксгумации диктатора Франко

Ожидается, что перенос останков диктатора обойдется стране примерно в €63 тыс. 
Монументальный комплекс "Долина павших" близ Мадрида EPA-EFE/EMILIO NARANJO / POOL
Описание
Монументальный комплекс "Долина павших" близ Мадрида
© EPA-EFE/EMILIO NARANJO / POOL

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Работы по эксгумации испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) начались в четверг в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.

"Процесс эксгумации <…> начался", - отметили в кабмине. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, будет поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу. Прессе присутствовать на эксгумации было запрещено. Ожидается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в €63 тыс. 

После извлечения гроба останки будут доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио. Там состоится перезахоронение каудильо, на церемонии разрешили присутствовать 22 родственникам Франко. Новое место захоронение диктатора будет находиться в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

Теги
Испания
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