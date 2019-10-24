В Испании начались работы по эксгумации диктатора Франко

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Работы по эксгумации испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) начались в четверг в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.

"Процесс эксгумации <…> начался", - отметили в кабмине. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, будет поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу. Прессе присутствовать на эксгумации было запрещено. Ожидается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в €63 тыс.

После извлечения гроба останки будут доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио. Там состоится перезахоронение каудильо, на церемонии разрешили присутствовать 22 родственникам Франко. Новое место захоронение диктатора будет находиться в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.