Единороссы просят лишить лицензии коллекторов, заваривших дверь в квартиру соседа должника

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" направила в прокуратуру и Федеральную службу судебных приставов запрос с просьбой лишить лицензии коллекторское агентство, чьи сотрудники заварили дверь в квартиру соседа должника. Об этом в четверг сообщила координатор партийного проекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, слова которой цитирует пресс-служба партии.

"Необходимо жестко пресекать действия недобросовестных коллекторских агентств, грубо нарушающих права граждан. В ФССП России и прокуратуру Московской области уже направлены запросы с требованием лишить коллекторское агентство лицензии и принять меры прокурорского реагирования к его сотрудникам, заварившим дверь проживающего по соседству с должником жителя", - заявила Кувычко.

Она подчеркнула, что "складывающаяся ситуация [с превышением полномочий коллекторов] свидетельствует о необходимости принятия дополнительных комплексных мер по защите граждан от незаконных действий коллекторских агентств". "Народный контроль" ранее выступил за создание открытого реестра жалоб на них в рамках межведомственного взаимодействия... соответствующие предложения уже были направлены в ФССП России, Центробанк России и Минюст России", - сказала депутат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники одного из подмосковных коллекторских агентств планировали заварить дверь жильца в многоквартирном доме в Балашихе Московской области, чтобы получить долги по кредиту, но ошиблись номером квартиры и заварили чужую дверь.