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Российско-китайский фестиваль спорта пройдет во Владивостоке в конце октября

Соревнования состоятся по четырем дисциплинам: настольный теннис, плавание, ушу и баскетбол

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль, посвященный 24-й годовщине установления дружественных связей между провинцией Хэйлунцзян и Приморьем, пройдет 29-30 октября во Владивостоке. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации края.

"Торжественное открытие фестиваля состоится 29 октября в 10:00 мск в спорткомплексе "Олимпиец", который и станет основной соревновательной площадкой. Делегация спортсменов из Харбина будет состязаться с приморцами в четырех видах спорта: настольном теннисе, плавании, ушу и баскетболе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобные соревнования проходят в Приморье регулярно. Так, в 2018 году китайские спортсмены участвовали в Юношеских международных спортивных мероприятиях стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке, а также Юношеских играх стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году игры принимал Всероссийский детский центр "Океан" в рамках спортивной программы пятого Восточного экономического форума.

Спортивные соревнования проходят в регионе в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияКитайПриморский край
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