Минпросвещения оценило дефицит специалистов в сфере инклюзивного образования

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. специалистов в сфере инклюзивного образования необходимо подготовить в России, чтобы покрыть сложившуюся потребность. Об этом сообщила в четверг замминистра просвещения Татьяна Синюгина на конференции "Инклюзивное образование".

"Для нас безусловным является вызовом покрытие дефицита в специальных кадрах. Сегодня в системе специального образования нам необходимо 21 тыс. специалистов подготовить, чтобы покрыть всю потребность и чтобы педагоги работали лишь на одну ставку учебной нагрузки", - сказала замминистра.

При этом она отметила, что министерству вместе с регионами нужно реализовать постоянное повышение квалификации специалистов.

"Это не должны быть те стандартные курсы повышения квалификации, которые до недавнего времени предлагали наши институты развития образования. Большинство из них не имеет специалистов-методистов по этому направлению", - сказала замминистра.