Около 60 организаций предлагают трудоустройство на ярмарке вакансий в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Работодатели представили около 2,6 тыс. рабочих мест в четверг на ярмарке вакансий в Пятигорске, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Единый день ярмарок вакансий проходит в Пятигорске. В гостинице "Интурист" около 60 организаций представили широкий спектр рабочих мест для тех, кто ищет постоянную или сезонную работу. А представители 10 учебных заведений подробно рассказали потенциальным абитуриентам о своих образовательных программах", - говорится в сообщении.

На ярмарке представлено порядка 2,6 тыс. вакансий: требуются медики, инженеры, юристы, водители, администраторы, менеджеры и кредитные специалисты, а также слесари, электрогазосварщики и диспетчеры.

"Возможность трудоустройства получили соискатели разного возраста, уровня и специфики образования, профессиональной подготовки, стажа, опыта, карьерных устремлений. Есть здесь и рабочие места для пятигорчан предпенсионного возраста. Особое внимание организаторы постарались уделить трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья", - отмечается в сообщении.

Ярмарки вакансий позволяют в короткий срок пройти собеседование с десятками работодателей, проанализировать состояние рынка труда региона, принять решение о том, стоит ли проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки.