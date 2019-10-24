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Обновлено 

Союз журналистов назвал нецелесообразной идею запретить новости о преступлениях подростков

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что важно "не смаковать" подробности этих преступлений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) считает нецелесообразным запрещать публикацию новостей о преступлениях несовершеннолетних, поскольку это вряд ли приведет к сокращению этих преступлений. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее Генпрокуратура России предложила запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.

"Я не думаю, что запрет на информацию по преступлениям отдельных возрастных или социальных групп может привести к сокращению этих преступлений. Важно, наверное, не смаковать подробности этих преступлений", - сказал он.

Соловьев отметил, что сейчас во многих странах Евросоюза запрещена публикация статистики по преступлениям мигрантов. "Этих преступлений все больше, в соцсетях распространяются слухи - один страшнее другого, и это вызывает серьезную озабоченность и недовольство коренного населения этих стран", - пояснил он.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выразил ТАСС мнение, что предложение Генпрокуратура является непродуманным. "Во-первых, если преступление совершено, то его нельзя замолчать. Во-вторых, о нем будут сообщать соседи, жертвы, адвокаты и, наконец, соцсети. Именно СМИ, ответственные медиа, должны, с учетом всех обстоятельств, взвешенно и полно, объективно и всесторонне сообщать об этом. Иначе всё будет строиться на слухах и недоверии", - подчеркнул он.

Новость обновлена (13:14 мск) - добавлена цитата Алексея Венедиктова

Теги
РоссияСоловьев, Владимир Геннадиевич
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