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Первый в России инклюзивный центр полного цикла откроют в Самаре по президентскому гранту

Команда проекта будет развивать четыре направления работы - туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы и волонтерство

САМАРА, 24 октября. /ТАСС/. Первый в России инклюзивный центр полного цикла планируется открыть в Самаре по президентскому гранту. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель инклюзивного ресурсного центра, член центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.

"Мы создаем [в Самаре] первый федеральный центр развития инклюзии полного цикла, где будут применяться все современные направления инклюзивных практик", - сказал Транцев.

Инклюзивный ресурсный центр получил президентский грант в размере 21,8 млн рублей на развитие этого проекта. В соответствии с описанием проекта, он направлен на повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Инклюзивная команда проекта будет развивать четыре направления работы - туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство.

Как отметил Транцев, инклюзивная команда работает с 2014 года, в проект вошел весь накопленный за это время опыт, востребованный во многих регионах страны. "Наши самарские практики признаны лучшими в стране. Мы запустили ряд социальных франшиз - это инклюзивные балы, которые сейчас проходят в Екатеринбурге, Москве, Краснодарском крае, инклюзивный городок на молодежной форуме iВолга в Самарской области, мы первые запустили инклюзивную школу журналистики", - рассказал Транцев, отметив, что у него уже имеется более 400 заявок от специалистов страны, желающих изучить самарские практики.

Центр будет располагаться в здании, которое безвозмездно предоставила администрация Самары. Здание пустовало 12 лет. В нем необходимо провести капитальный ремонт. "Мы работаем над его ремонтом, будем рады любой помощи. Речь идет не только о финансовой поддержке, мы будем рады тем, кто окажет посильную помощь непосредственно на месте, будь то уборка или другие работы", - сказал Транцев.

Теги
РоссияСамарская область
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