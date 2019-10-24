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Дело Марии Бутиной

Порядок депортации Бутиной станет известен 25 октября

После освобождения у россиянки будет один звонок адвокату, которому она должна будет сообщить свое место положение, номер рейса и время прилета

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Власти США пока не проинформировали осужденную россиянку Марию Бутину о порядке ее возвращения в Россию и сделают это 25 октября после ее освобождения из тюрьмы. Она передаст эту информацию адвокату, сообщил ТАСС официальный представитель Бутиной в Москве, общественный защитник Александр Ионов.

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"В 08:00 (13:00 мск) 25 октября она выходит. Далее ее <…> должны перевезти в Россию. Сколько времени на это понадобится, мы пока не знаем, - этим занимается миграционная служба США. Как только она окажется в аэропорту, в зоне терминала, у нее по закону будет один звонок - адвокату (Роберту Дрисколлу). Адвокату сообщит свое место положение, номер рейса и время прилета. Адвокат сразу сообщит нам", - сказал Ионов.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения, его срок истекает 25 октября. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

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СШАРоссияДело Марии Бутиной
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