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Минкомсвязь не поддержала идею о запрете на публикации о преступлениях подростков

По мнению замглавы ведомства Алексея Волина, набор запретов и ограничений "уже более чем избыточный"

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не поддерживает предложение Генпрокуратуры о запрете на публикации СМИ о преступлениях, совершенных подростками. Об этом ТАСС в четверг сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

"Не поддерживаем. Считаем, что набор запретов и ограничений уже более чем избыточный и с запретами пора остановиться. А надежда на то, что если мы о чем-то не пишем, то этого и не происходит, означает борьбу с зеркалом, а не причиной и очень похожа на страусиную позицию", - сказал Волин.

В среду в ходе круглого стола в Совете Федерации начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева заявила, что Генпрокуратура предложила Минкомсвязи усовершенствовать законодательство о СМИ в части информирования о преступлениях несовершеннолетних. По ее мнению, такая информация должна быть закрыта.

В беседе с ТАСС эту идею раскритиковали глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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