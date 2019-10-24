Прокуратура: поручения президента по охране Байкала практически не выполняются

"Анализ органов исполнительной власти Байкальских регионов (Иркутской области и Республики Бурятия) показал, что данные поручения практически не выполняются зачастую по необъективным причинам. На сегодня до конца не реализовано ни одно мероприятие, существенно повлиявшее на экологию, бюджетные средства расходуются неэффективно, более 50% мероприятий, включая наиболее значимые, не выполнены", - сказал Зенков.

ТАСС, 24 октября. Поручения президента России Владимира Путина по реализации мер, связанных с охраной озера Байкал, практически не выполняются, бюджетные средства расходуются неэффективно. Об этом сообщил в четверг Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков в Госдуме на парламентских слушаниях "О ходе реализации поручений президента РФ по сохранению озера Байкал".

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Он уточнил, что не разработана единая территориальная схема в области обращения с твердыми коммунальными отходами на Байкальской природной территории. "Региональные власти объясняют это отсутствием соответствующего правового механизма. <...> Мы неоднократно предлагали региональным властям разработать и направить в федеральное правительство предложения о принятии порядка разработки такой схемы с конкретными критериями, но на сегодня ни порядка, ни схемы нет", - подчеркнул прокурор.

Также Зенков обратил внимание на проблемы административного характера, которые мешают заняться ликвидацией накопленного экологического ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). "Мы с "Росгеологией" неоднократно говорили о том, что то земля не передана, то нет паспортов карт (карт-накопителей БЦБК - прим. ТАСС), то нет каких-то документов", - отметил он.

Президент за последние два года трижды давал поручения по поводу экологического развития Байкальской природной территории. В 2017 году в рамках исполнения поручения Генпрокуратура провела проверку, была выявлена масса нарушений как со стороны органов местной власти, так и со стороны хозяйствующих субъектов. Для повышения эффективности надзора была создана Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов).