В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.

"Гроб извлечен из могилы", - отметили в кабмине. Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Власти Испании запретили использование мобильных телефонов в ходе процедуры. Кроме того, все присутствующие должны были пройти через металлоискатель. Представителей СМИ на эксгумацию не пустили. Ожидается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в €63 тыс.

Как ожидается, в скором времени останки на вертолете будут доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио. Там состоится перезахоронение каудильо, перед погребением пройдет служба. На церемонии разрешили присутствовать 22 родственникам Франко. Новое место захоронения диктатора будет находиться в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

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