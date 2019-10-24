Суд Москвы изменил меру пресечения участнику "Нового величия" Гаврилову

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения участнику экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергею Гаврилову, сбежавшему из-под домашнего ареста и попросившему политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина.

"Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство", - сказала она. Ходатайство было заявлено по представлению ФСИН.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и покинул территорию РФ, так как закрепленный на нем электронный браслет, через который производится контроль за перемещением правонарушителя, не сработал, и контролирующие органы не знали о его побеге.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного к 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.