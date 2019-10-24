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Директор Пушкинского музея Марина Лошак получила Орден Почетного легиона

По ее словам, музей вполне мог бы называться "музеем французского искусства", так как одна из самых важных и существенных коллекций ГМИИ связана именно с искусством Франции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак получила Орден Почетного легиона (высшая награда Франции) степени командора. Об этом сообщает в четверг пресс-служба музея.

Торжественная церемония прошла накануне в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн. "Я абсолютно счастлива и горда, - поблагодарила Лошак. - То, что случилось сегодня, это череда каких-то событий в моей жизни, которая неожиданным и счастливым образом привела меня сюда".

Она добавила, что волновалась перед церемонией, словно перед днем рождения. "Большинство приглашенных - это мои коллеги, связанные с моей жизнью в Пушкинском музее. Мне даже трудно сказать слово "работа", потому что это жизнь, которая заполняет меня целиком. Я хотела бы с большим чувством разделить эту награду со всеми, потому что, конечно, она принадлежит всем тем, кто является частью меня, и, прежде всего, музею, к которому я отношусь как к дому", - сказала Лошак.

По ее словам, Пушкинский музей вполне мог бы называться "музеем французского искусства", так как одна из самых важных и существенных коллекций ГМИИ связана именно с искусством Франции.

Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе. Окончила Одесский университет имени Мечникова по специальности "Классическая филология". Работала в Одесском государственном литературном музее, после переезда в Москву в 1986 году - в Московском литературном музее им. В. Маяковского. В разные годы возглавляла Московский центр искусств на Неглинной, музейно-выставочное объединение "Манеж", выступила сооснователем галереи "Проун". 1 июля 2013 года стало известно, что Лошак назначена директором Пушкинского музея.

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням.

Теги
РоссияФранцияЛошак, Марина Девовна
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