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Дарига Назарбаева пригласила патриарха Кирилла участвовать в съезде религий в 2021 году

В свою очередь патриарх поблагодарил спикера Сената Казахстана за приглашение, подчеркнув важность съезда духовных иерархов в установлении конструктивного диалога между обществами, религиями и культурами

НУР-СУЛТАН, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева в ходе встречи в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом пригласила его участвовать в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2021 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сената Казахстана.

В ходе встречи Назарбаева отметила, что между Казахстаном и Московским патриархатом сложилось конструктивное взаимодействие и налажены доверительные отношения. "Ваше участие в IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий внесло неоценимый вклад в работу форума и значительно обогатило его содержание. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество и взаимоотношения будут способствовать укреплению мира и согласия между нашими странами. Выражаем надежду увидеть Вас снова в качестве участника и почетного гостя следующего форума, который состоится в июне 2021 года", - цитирует пресс-служба Назарбаеву.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил спикера Сената за приглашение, подчеркнув важность съезда духовных иерархов в установлении конструктивного диалога между обществами, религиями и культурами, межрелигиозной терпимости, благожелательности и взаимопонимания.

"Весь Казахстан является священной землей. И мы очень радуемся позитивному развитию страны и наших взаимоотношений. Съезд, безусловно, является реальной площадкой для решения конкретных и важных вопросов, которые волнуют мировое сообщество. И в этом огромная роль и заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве и поддержке по всем направлениям, в том числе в укреплении связей с Центром Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога", - отметил патриарх Кирилл.

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир" прошел в Астане 10-11 октября 2018 года. В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран. Седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в столице Казахстана в 2021 году.

Теги
КазахстанРоссияКирилл (патриарх)Назарбаева, Дарига Нурсултановна
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