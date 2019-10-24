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Госдума может обратиться в кабмин по поводу реализации поручений Путина о защите Байкала

Глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил направлять в Госдуму информацию о ходе исполнения поручений президента ежеквартально

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев намерен подготовить обращение к правительству РФ, региональным властям и ВЭБ.РФ по вопросу исполнения поручений президента РФ о защите Байкала.

"У нас практически не было достоверной информации об исполнении поручений президента относительно Байкала, - сказал в ходе заседания Николаев. - Хочу предложить вам поддержать поручение… нашему комитету подготовить проект постановления, в котором [комитет] обратится к правительству, властям Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а также в ВЭБ.РФ с просьбой направлять ежеквартально в Госдуму информацию о ходе исполнения поручений президента".

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По его словам, подобный инструмент парламентского контроля был апробирован при принятии закона о "лесной амнистии" и позволит депутатам оперативно получать нужную информацию. "Всю информацию, все ответы мы будем публиковать в открытом доступе", - добавил председатель комитета.

Ранее глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил на своей странице в Instagram, что он направил обращение в Следственный комитет с просьбой проверить эффективность расходования средств на очистку озера.

Президент РФ Владимир Путин за последние два года трижды давал поручения по поводу экологического развития Байкальской природной территории. В 2017 году в рамках исполнения поручения Генпрокуратура провела проверку, была выявлена масса нарушений как со стороны органов местной власти, так и со стороны хозяйствующих субъектов. Для повышения эффективности надзора была создана Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В сентябре текущего года глава государства поручил правительству РФ и властям Иркутской области вместе с ВЭБ.РФ провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Теги
РоссияБурматов, Владимир ВладимировичНиколаев, Николай ПетровичИркутская областьБурятия
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