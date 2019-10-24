Число студентов из Африки в Северо-Осетинском госуниверсите за год увеличилось вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Число студентов из Африки, учащихся в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова (СОГУ), за год увеличилось вдвое - в 2018 году здесь обучалось 18 человек, в этом году - около 40. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"В СОГУ в два раза увеличилось количество студентов из Африки. В прошлом году в главном вузе региона обучалось 18 студентов, в этом году - около 40. Положительной динамике способствует качественное образование, общественно-политическая стабильность и межэтническое согласие в республике", - приводит пресс-служба слова ректора СОГУ Алана Огоева.

Самые популярные направления подготовки у студентов из Камеруна, Сенегала и Кот-д'Ивуара - информатика, экология, лингвистика. В прошлом году в СОГУ было создано подготовительное отделение для иностранных граждан, 84 слушателя продолжили образование в российских вузах. Большинство выпускников решили остаться в СОГУ.

На базе СОГУ функционирует первый филиал Ассоциации иностранных студентов России в республике. "Благодаря организации иностранные студенты могут лучше адаптироваться к жизни в Северной Осетии. Ассоциация способствует созданию культурного и гуманитарного обмена между студенческой молодежью России и зарубежных стран", - пояснили в пресс-службе.