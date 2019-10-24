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Дума поддержала в I чтении законопроект об отдельных камерах для беременных в СИЗО

Документ также предлагает установить норму санитарной площади на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг поддержала в первом чтении законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет. Автором документа выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект устанавливает, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин.

Кроме того, предлагается установить норму санитарной площади в размере не менее 4 кв. м на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых, следует из пояснительной записки.

Законодательная инициатива была анонсирована еще в 2018 году, документ несколько раз дорабатывался сенатором с учетом замечаний профильных ведомств. Принятие законопроекта, как полагает автор, будет способствовать улучшению условий для женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей. Документ был внесен в Госдуму в конце июля.

Теги
РоссияКутепов, Андрей Викторович
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