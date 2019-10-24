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СМИ: самое дорогое в мире парковочное место продано в Гонконге почти за $1 млн

Это место находится на подземной парковке, расположенной в 73-этажном небоскребе The Center

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 октября. /ТАСС/. Новый мировой рекорд установлен на рынке недвижимости Гонконга. Как сообщила в четверг газета South China Morning Post, парковочное место в центре города для одного автомобиля было продано за 7,6 млн гонконгских долларов ($970 тыс.).

Речь идет о месте стандартного размера на подземной парковке, расположенной в 73-этажном небоскребе The Center. Покупателем выступил инвестор, который имеет офисы в этом же здании. Его имя не раскрывается.

Примечательно, что данная башня два года назад тоже установила рекорд на мировом рынке недвижимости. Она была продана консорциуму девелоперов за $5,15 млрд.

The Center был построен в 1998 году целиком из мощных стальных конструкций. Этот украшенный яркой неоновой подсветкой ультрасовременный небоскреб со шпилем - пятый по высоте в городе. В офисном здании действует более 40 скоростных лифтов и подземная парковка на 400 мест.

Рынок коммерческой недвижимости Гонконга считается самым дорогим в мире. Поистине астрономические цены на жилье, офисные, торговые и парковочные помещения риелторы здесь объясняют нехваткой свободной земли и предложений на рынке при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.

Теги
Китай
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