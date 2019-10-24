Медведев: российские вузы должны принимать на учебу больше иностранцев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что образование в российских вузах может получать большее количество иностранцев.

"Желающих получить образование в нашей стране становится больше, факт отрадный", - сказал председатель правительства на совещании с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он напомнил, что в 2012 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в РФ учились почти 165 тыс. иностранных студентов, а в 2018 - 280 тыс. "Это пока цифры достаточно скромные", - оценил глава кабинета министров, но заметил, что "все равно это рост, и рост почти двукратный".

"Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить", - заявил Медведев.

Он также заметил, что "вузы находят новые способы, чтобы привлечь молодых людей из других стран". Также важным достижением премьер-министр считает более активное развитие научных исследований в университетах. "Можно сказать, что университеты стали научно-образовательными центрами", - отметил председатель правительства.