Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: российские вузы должны принимать на учебу больше иностранцев

По словам премьер-министра, что вузы находят новые способы, чтобы привлечь молодых людей из других стран

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что образование в российских вузах может получать большее количество иностранцев.

"Желающих получить образование в нашей стране становится больше, факт отрадный", - сказал председатель правительства на совещании с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он напомнил, что в 2012 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в РФ учились почти 165 тыс. иностранных студентов, а в 2018 - 280 тыс. "Это пока цифры достаточно скромные", - оценил глава кабинета министров, но заметил, что "все равно это рост, и рост почти двукратный".

"Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить", - заявил Медведев.

Он также заметил, что "вузы находят новые способы, чтобы привлечь молодых людей из других стран". Также важным достижением премьер-министр считает более активное развитие научных исследований в университетах. "Можно сказать, что университеты стали научно-образовательными центрами", - отметил председатель правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
ТюмГУ вошел в рейтинг вузов мира за исследовательские коллаборации
Два года назад в университете создали Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, который быстро приобрел репутацию мирового центра изучения фундаментальных основ сельского хозяйства и лесоведения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС