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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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Всех белух из бухты Средняя выпустят на следующей неделе

На свободу выпустят 50 животных
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Все 50 белух из бухты Средняя будут выпущены одной партией на следующей неделе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"24 октября рабочая группа по планам реадаптации/адаптации морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, консилиума ученых приняла рекомендации о выпуске всех оставшихся в бухте 50 белух одной партией", - сказал собеседник агентства, отметив, что транспортировка состоится уже на следующей неделе.

По его словам, для транспортировки 50 белух специалисты ВНИРО готовят два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных.

Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны, принята рекомендация провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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