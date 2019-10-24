Шапито, где медведь напал на артиста, прекратил гастроли в Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Цирк-шапито, где во время представления в городе Олонец в Карелии медведь напал на артиста, прекратил гастроли и покинул республику, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Он отметил, что также подключился к проверке инцидента. "По информации, которая у меня есть, цирк прекратил гастроли и покинул республику", - сказал собеседник агентства. Сараев уточнил, что изначально планировалось, что после Олонца цирк должен был выступить в городе Сортавала.

По его словам, этот случай не должен остаться без внимания общественности. По мнению омбудсмена, после инцидента необходимо донести до родителей меры предосторожности. "На арене не было ограждения, а это крупное животное. Необходимо донести до родителей и законных представителей [детей], что, если они пришли на представление и там не соблюдаются меры безопасности, - они тоже должны отдавать себе в этом отчет и обезопасить своих детей", - сказал Сараев.

Он также отметил, что после инцидента намерен проанализировать законодательство в сфере обеспечения безопасности детей на массовых мероприятиях и внести свои предложения по исправлению ситуации.

Инцидент произошел в передвижном цирке на представлении в среду вечером. Как сообщали ТАСС в цирке, медведь во время номера повалил артиста на пол, после чего его отогнал другой сотрудник цирка. По словам представителя цирка, артист не получил травм, зрители также не пострадали, животное в момент нападения было в наморднике. После случая в цирке решили исключить этот номер из представления и расстаться с артистом.

Следователи республиканского СК начали проверку после инцидента. По информации ведомства, цирк принадлежал индивидуальному предпринимателю из Пензы. В соцстети "ВКонтакте" жительница Олонца Галина Гурьева, побывавшая на представлении, опубликовала видео с нападением.