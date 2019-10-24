Володин пригласил спикеров стран Совета Европы на празднование 75-летия Победы в Москву

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателей парламентов 47 стран Совета Европы принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.

"В следующем году мы отмечаем 75 лет Победы. Надеюсь, что вы все примете участие в этом празднике. Правильно было бы, чтобы мы рассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто остался лежать в разных странах Европы, кто защищал мир от фашизма и дал нам возможность заседать здесь, в этом зале", - заявил Володин в четверг, выступая на конференции спикеров парламентов в Страсбурге.

Председатель Госдумы также призвал страны Совета Европы добиться прекращения надругательств над могилами советских воинов.

"В память о них мы должны принять решение, во всяком случае, я вас об этом прошу. И это решение, думаю, нам по силам. И начать с вопроса, который нас, безусловно, должен объединить: нам необходимо прекратить беспокоить могилы павших, павших за нас, за то, чтобы мы обсуждали здесь вопросы будущего, павших за наших детей, чтобы мы имели возможность жить", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

"Я хотел бы попросить вас, чтобы мы, пожалуй, это самое простое решение, самое малое, что мы можем для них сделать, взяли и реализовали, - продолжил он. - Потому что то, что мы видим, недопустимо".

Володин напомнил, что в СССР "война прошла через каждую семью". "И когда мы об этом говорим, это задевает каждого из нас. Думаю, что так же задевает и тех, кто представляет те республики, которые были в едином государстве, потому что воевали против фашизма многие национальности: русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, грузины и молдаване - все в зале присутствуют", - добавил он.