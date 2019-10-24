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Туристический офис Санкт-Петербурга Visit Petersburg открылся в Токио

Токийский офис Visit Petersburg стал десятым туристическим представительством Петербурга за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Офис Visit Petersburg, занимающийся продвижением туристского потенциала Санкт-Петербурга, открылся в четверг в японской столице. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по развитию туризма, отметив, что открытие центра в Токио стало результатом Перекрестного года России и Японии.

"Сегодня мы расширяем сеть информационных представительств Санкт-Петербурга за рубежом. Новый офис станет точкой присутствия нашего города в Японии, в перспективе окажет положительное влияние на страны Восточной Азии. Уверен, что работа представительства позволит обеим странам, городам Санкт-Петербургу и Токио увеличить взаимный туристический поток и повысит интерес к нашим странам", - приводят в пресс-службе слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

Отмечается, что партнерами проекта стали подведомственное комитету Городское туристско-информационное бюро и компания Japan Air Travel Marketing, которая занимается приемом российских туристов в Японии. В церемонии открытия приняли участие представители Госкомитета по туризму Японии, Всеяпонской ассоциации турагентств, посольства РФ в Японии, российских авиакомпаний, а также ведущих турфирм и средств массовой информации Японии. По приведенным комитетом данным, на протяжении последних пяти лет турпоток из Японии в Петербург год за годом увеличивается. В прошлом году город посетили более 25 тысяч японцев.

Токийский офис Visit Petersburg стал десятым туристическим представительством Петербурга за рубежом. В настоящее время такие центры действуют в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае и Тегеране. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня этого года, было подписано соглашение об открытии представительства в Анкаре. В июле по итогам встречи представителей властей Петербурга с делегацией из столицы Республики Корея было также заявлено о планах по открытию представительства Visit Petersburg в Сеуле.

Сотрудники офисов Visit Petersburg предоставляют необходимую информацию об объектах туристского показа и туристских программах Санкт-Петербурга, распространяют полиграфическую продукцию о городе, а также представляют Петербург на крупных международных выставках.

Теги
ЯпонияРоссияСанкт-Петербург
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