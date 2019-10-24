Дума поддержала в I чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

По словам Яровой, пятая часть всех заболеваний, возникающих у детей, связана с органами пищеварения. "Принципиальным подходом в этом законе является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Более 7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием", - сообщила она журналистам в четверг. Законопроект предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

"Впервые появляются очень важные правовые определения того, что является здоровым питанием, что является безопасной и качественной пищевой продукцией. Появляются требования соответствия именно для детских пищевых продуктов и детского питания. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов", - добавила Яровая. Политик отметила, что законопроект систематизирует все существующие сегодня разрозненные акты, касающиеся требований к качеству пищевой продукции для детей.

"Очень важно, что впервые мы устанавливаем на уровне закона требования по организации питания детей в детских учреждениях. И, конечно, здесь идет разговор именно о сбалансированном питании, которое должно обеспечить полноценное развитие ребенка", - заключила Яровая. По ее словам, одновременно устанавливается требование об информировании родителей о меню в учебном учреждении.

В апреле замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.