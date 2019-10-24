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Васильева: в России есть опыт инклюзивного образования, но рапортовать об успехах рано

Министр просвещения отметила, что воспитатели и учителя, работающие в этом направлении, должны уметь учитывать особенности развития каждого ребенка

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В России накоплен положительный опыт инклюзивного образования, однако пока рано говорить о том, что все проблемы в этой сфере решены. Такое мнение высказала в четверг министр просвещения России Ольга Васильева на награждении VI Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России".

По ее словам, увеличивающееся из года в год количество участников конкурса свидетельствует о том, что в России уже накоплен определенный позитивный опыт инклюзивного образования. "Конечно, рапортовать о том, что все хорошо, что вся система образования готова к инклюзивному образованию, еще рано. Но уже пришло время не ставить задачи и обсуждать вопросы, а решать их, действовать и находить собственные пути развития инклюзивного образования", - сказала она.

Инклюзивное образование, отметила министр, подразумевает доступность и возможность для каждого ребенка, независимо от его особых потребностей, получать качественное образование, поэтому воспитатели и учителя, работающие в этом направлении, должны уметь учитывать особенности развития каждого ребенка, соблюдать особые условия его обучения, вовлекать учеников в коллективные виды деятельности и групповое решение задач.

"Труд педагога инклюзивного образования формирует не только личность ребенка с особыми образовательными потребностями и способствует его социальной интеграции и реабилитации. Воспитательный потенциал инклюзивного образования проявляется и в отношении "обычных детей". В группе, классе, где обучается ребенок с особыми образовательными потребностями, у остальных детей воспитывается милосердие, толерантность, внимание к каждому человеку, умение прийти на выручку и другие положительные качества личности", - уверена Васильева.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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